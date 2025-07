Il Napoli | Stadio Maradona non idoneo per l' Europeo 2032 ne faremo uno nostro

Il comunicato del club dopo la riunione con Uefa, Figc e Comune: "Non ha senso investire sull'impianto attuale, ne faremo uno senza oneri per la collettività in un'area degradata che ne trarrà beneficio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Napoli: "Stadio Maradona non idoneo per l'Europeo 2032, ne faremo uno nostro"

In questa notizia si parla di: faremo - napoli - stadio - maradona

Pasquale Sannino guiderà il PSI nella provincia di Napoli: “Faremo grandi cose” - NAPOLI, 13 MAGGIO 2025 – Il Partito Socialista Italiano affida a Pasquale Sannino la responsabilità politica per la provincia di Napoli.

America's Cup a Napoli: «Bagnoli quartier generale. Ci faremo trovare pronti» - Si gode il mare il sindaco Gaetano Manfredi, se lo gode due volte: la prima perché da poco sono passati i campioni del Giro d?Italia.

Conte a Dazn: «Manca l’ultimo passo, lo faremo davanti ai nostri tifosi. Vincere a Napoli è diverso, quest’anno ci ho messo tutto me stesso! Sono infastidito da una cosa» - di Redazione L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, si è espresso così dopo il pareggio ottenuto in campionato contro il Parma: le sue parole.

Esaurita ieri sera con i Pinguini Tattici Nucleari la stagione napoletana della musica allo stadio, Napoli punta sulle piazze. Al Plebiscito arriveranno prima star americane come Mary J. Blige e John Legend (il 6 luglio) e 50 Cent (l’8), poi, a settembre, di casa no Vai su Facebook

Napoli: “Faremo nuovo stadio”. Il ‘Maradona’ “investimento incompatibile”; Maradona non idoneo per Euro 2032, il Napoli: Faremo un nuovo stadio; Napoli, De Laurentiis: Lo stadio? Faremo di tutto per restare al Maradona.

Napoli: “Faremo nuovo stadio”. Il ‘Maradona’ “investimento incompatibile” - Il Napoli farà "un nuovo stadio", perché considera "incompatibile" l'investimento per il 'Maradona'. Segnala msn.com

Maradona non idoneo per Euro 2032, il Napoli: "Faremo un nuovo stadio" - Non c'è l'ok da parte della Uefa per l'attuale impianto del Napoli, con il club pronto a investire per costruirne un altro ... calciomercato.com scrive