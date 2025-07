Il Napoli scopre Lucca | primo gol per Conte e Catanzaro battuto

Decidono Raspadori e l'ex centravanti dell'Udinese. Nel secondo tempo Conte sperimenta e Iemmello accorcia. Neres ispirato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Napoli scopre Lucca: primo gol per Conte e Catanzaro battuto

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Pedullà: «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

Napoli-Catanzaro 2-1: Raspadori e Lucca regalano la prima vittoria stagionale a Conte - Buona la seconda del Napoli di Antonio Conte che, impegnato nel ritiro precampionato di Dimaro, ha sconfitto il Catanzaro (Serie B) nella seconda amichevole d'inizio stagione. Segnala msn.com