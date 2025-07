Il Calcio Napoli, con un comunicato firmato dall’avvocato Arturo Testa, esplicita ulteriormente la rottura col Comune sullo stadio Maradona. Il cui mette nero su bianco che non è interessato al Maradona dove non ci sarebbero i presupposti per realizzare uno stadio moderno. E che ha individuato un’altra area (a Poggioreale) dove realizzare un nuovo stadio. COMUNICATO STAMPA La riunione che si è tenuta tra Uefa, Figc, Comune e SocietĂ Sportiva Calcio Napoli (Sscn), quest’ultima rappresentata dall’avvocato Arturo Testa, ha avuto un esito interlocutorio, non essendo stata assunta alcuna decisione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli: "non c'è nessun ok di Uefa e Figc al progetto del Comune sul Maradona. Il Napoli vuole un nuovo stadio altrove"