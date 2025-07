Il Milan scarta Vlahovic | nuovo bomber low cost

Il Milan potrbebe aver perso la pazienza per quanto riguarda l’affare Vlahovic. Tare e Furlani hanno attivato i loro radar in altre direzioni e il serbo rischia di cadere nel dimenticatoio. In Casa Milan il nome di Dusan Vlahovic continua a campeggiare in cima alla lista dei desideri. Da settimane, Massimiliano Allegri ha dato il suo benestare all’operazione, convinto che il centravanti serbo possa rinascere proprio sotto la sua guida. Lo conosce bene dai tempi della Juventus, ne apprezza la potenza fisica, il senso del gol, e sa che in un contesto più tecnico e offensivo come quello rossonero, Vlahovic potrebbe ritrovare la fiducia e la cattiveria perdute negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Il Milan scarta Vlahovic: nuovo bomber low cost

