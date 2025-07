Il Milan batte il Liverpool Allegri già sorride | Leao ha qualità straordinarie Dopo 20 giorni di lavoro ho visto una cosa bella e importante

Buona la seconda per il Milan di Massimiliano Allegri che in amichevole a Hong Kong supera il Liverpool per 4-2. “La cosa più bella e più importante di cui sono contento di questi primi 20 giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo, ha alzato di molto il livello di sofferenza e questo fa sì che quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare, quando non ce l’abbiamo tutti insieme si difende da squadra molto bene”, l’analisi del tecnico del Milan. Ad Hong Kong il nuovo Milan di Allegri si riscatta dalla sconfitta nella prima amichevole con l’Arsenal e trafigge in Liverpool: a decidere le reti di Leao, Loftus-Cheek e Okafor (doppietta), mentre i campioni della Premier League vanno a segno con Szoboszlai e Gakpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Milan batte il Liverpool, Allegri già sorride: “Leao ha qualità straordinarie. Dopo 20 giorni di lavoro ho visto una cosa bella e importante”

