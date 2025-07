Il meteo migliora | scaduta l' allerta una tregua salva la domenica

Il meteo migliora: scaduta l'allerta che aveva contraddistinto le scorse giornate. Regione Lombardia sabato ha diffuso infatti un nuovo aggiornamento, ma il bollettino di criticità per rischio idrogeologico riguarda soltanto la zone più a est del territorio regionale, Orobie Bergamasche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

