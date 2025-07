Il matrimonio del mio migliore amico 2 si farà? Dermot Mulroney | Ho sentito che ne stanno parlando

La star della commedia con Julia Roberts e Cameron Diaz ha confermato le voci di un seguito a distanza di quasi trent'anni dal primo film. Dermot Mulroney ha raccontato al New York Post che circolano voci intorno alla possibile produzione di un seguito di Il matrimonio del mio migliore amico, celebre rom-com anni '90 con Julia Roberts. Impegnato nel tour promozionale della serie Netflix The Hunting Wives, Mulroney non ha escluso del tutto la possibilità che venga realizzato un nuovo capitolo dopo il successo del 1997. Dermot Mulroney commenta le voci del sequel di Il matrimonio del mio migliore amico "Non so nulla al riguardo" spiega l'attore "l'ultima cosa che ho sentito è 'i legali ne stanno parlando'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

