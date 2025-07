Il Manchester United negli Usa | cerca due miliardi di sterline per il nuovo stadio e Wall Street accorre in massa

Il Manchester United negli Usa a cercare due miliardi di sterline per il nuovo stadio (e Wall Street accorre in massa) Per rifare lo stadio del Manchester United (100mila spettatori), servono due milioni di sterline. È la cifra che il co-proprietario Ratcliffe sta cercando per dar vita al suo mega progetto sui terreni adiacenti all’attuale e storico impianto. Ne scrive il Telegraph: Il Manchester United è impegnato a esplorare potenziali opportunità di investimento negli Stati Uniti per il suo nuovo progetto di stadio da due miliardi di sterline. Il Manchester United vuole abbattere Old Trafford e costruire un nuovo stadio da 100. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Manchester United negli Usa: cerca due miliardi di sterline per il nuovo stadio e Wall Street accorre in massa

Il piano del Manchester United per il nuovo stadio: i tifosi potrebbero pagare fino a 4mila sterline per la prelazione sull'abbonamento Vai su X

Tra le proposte presentate ai tifosi ci sarebbe l'introduzione, destinata sicuramente a fare discutere, di un sistema chiamato "Personal Seat Licence".

