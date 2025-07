Il maltempo non ferma il Summer Pride a Rimini in 15mila sul lungomare

Musica, balli, cartelli e slogan con il popolo arcobaleno: famiglie, turisti, attivisti e 9 carri celebrano la giornata dell'orgoglio

Podismo. Il maltempo non ferma i 500 dell’Ecomaratona - La 20ª edizione dell’ Ecomaratona del Ventasso ha incontrato una giornata non proprio fortunata dal punto di vista climatico, ma per fermare i maratoneti le condizioni devono essere estreme e anche di più.

