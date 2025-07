Il mago del cinema e il pilota di Cassino | l’ombra silenziosa che ha segnato la vita di Kubrick

In un’epoca in cui la celebritĂ si misura a colpi di esposizione mediatica e dichiarazioni sui social, l’amicizia tra Stanley Kubrick ed Emilio D’Alessandro appare come un’anomalia. Discreta, profonda, basata su fiducia e dedizione assoluta, è una delle storie piĂą sorprendenti – e commoventi – della storia del cinema. Un regista iconico, visionario e paranoico; un ex pilota di auto da corsa di Cassino, emigrato in Inghilterra in cerca di un futuro. Due uomini agli antipodi, eppure inseparabili. Raccontata con semplicitĂ e umanitĂ nel libro “Stanley Kubrick e me” (2012, Il Saggiatore), scritto da D’Alessandro con il giornalista Filippo Ulivieri, questa storia vera ci regala uno sguardo senza precedenti sull’uomo dietro il mito, e su cosa significhi davvero “essere al servizio” di un genio creativo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

