Il Grifone dopo la Viola | Organico per fare bene

Una serata di festa allo "Zecchini" fra pallone e spettacolo quella che ha visto l’amichevole tra Grosseto e Fiorentina. Presenti anche il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport, l’onorevole Fabrizio Rossi. Un Grosseto tutto nuovo quello che ha presentato mister Indiani dopo solo due giorni dal ritrovo e che ha lasciato una buona impressione anche se è prematuro dare giudizi. E dopo 23 anni il tecnico di Certaldo si è presentato nuovamente in sala stampa per parlare del Grosseto. "La gara mi è servita per vedere meglio i giocatori che conosco di meno. L’importante è che non si è fatto male nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

