Il giallo di Sesto le 20 coltellate e le fiamme | l' autopsia conferma l' ipotesi omicidio

Giallo di Sesto, l'autopsia disposta dalla procura di Monza conferma l'ipotesi dell'omicidio. Oltre 20 le coltellate, la maggior parte al petto e al torace. E solo, in un secondo momento, l'incendio. L'esame autoptico sul cadavere del sessantenne italo turco ucciso in via Fogagnolo 130, a Sesto.

In questa notizia si parla di: sesto - giallo - coltellate - autopsia

Svolta nel giallo dell’incendio a Sesto: il corpo trovato non è del giovane inquilino, ma di un 60enne - Non appartiene al giovane inquilino ventenne, come inizialmente ipotizzato, il corpo trovato senza vita in un appartamento in fiamme nella notte tra il 22 e il 23 luglio a Sesto San Giovanni.

Tre auto prendono fuco: dentro una delle vetture il cadavere carbonizzato di un pompiere. Giallo sull’incendio a Sesto San Giovanni - Una scena agghiacciante quella che si sono trovati di fronte i soccorritori ieri sera, martedì 24 giugno, in un parcheggio di via Bandiera a Sesto San Giovanni.

Giallo a Sesto San Giovanni: l’incendio, il corpo carbonizzato (ancora senza nome) trovato sul letto e la pista dell’omicidio - Sesto San Giovanni (Milano), 23 luglio 2025 – La camera da letto completamente bruciata. Il fumo che in pochi secondi invade la strada e raggiunge anche i piani alti dei palazzi confinanti.

Omicidio a Sesto San Giovanni, i primi esiti dell'autopsia sul corpo del 60enne: ucciso con più di 20 coltellate - Sono arrivati i primi esiti dell'autopsia sul corpo del 60enne trovato carbonizzato in un appartamento di Sesto San Giovanni: l'uomo è stato ucciso con

Ucciso e bruciato a Sesto, colpito con più di venti coltellate - I risultati dell'autopsia sul sessantenne turco trovato morto nel monolocale a cui il killer ha poi dato fuoco