Il generale saluta Milano | Risolti i delitti più gravi

Lascia una città in cui la tendenza del numero dei reati denunciati punta verso il basso con statistiche ormai consolidate nel tempo. Lascia una città in cui ha trascorso ventidue mesi, durante i quali i carabinieri che ha guidato hanno messo insieme cinquemila arresti. Un risultato che il generale Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dell’Arma di Milano in procinto di assumere il comando della Legione Toscana, ha voluto dedicare proprio a loro, ai militari che "con il loro lavoro instancabile non hanno mai fatto mancare il contributo alle attività ". Un impegno testimoniato, ha aggiunto l’alto ufficiale, anche dalla "brillante soluzione di tutti i delitti più gravi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il generale saluta Milano: "Risolti i delitti più gravi"

In questa notizia si parla di: generale - milano - saluta - risolti

Alberto Stasi, la procura generale di Milano chiede la revoca della semilibertà : «Intervista alle Iene non autorizzata» - La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca della semilbertà concessa ad Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara Poggi e per il cui.

La procura generale di Milano fa ricorso sulla semilibertà di Alberto Stasi - La procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca della semilibertà ad Alberto Stasi.

Alberto Stasi, la Procura generale di Milano chiede la revoca della semilibertà - A rischio la semilibertà di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, […] Continua a leggere Alberto Stasi, la Procura generale di Milano chiede la revoca della semilibertà su Perizona.

Carlo Ratti la Milano di dieci anni fa la ricorda bene: «Era smarrita, cupa, in crisi d’identità . All’epoca il modello era la Torino del dopo-2006». Poi è arrivato Expo, ed è cambiato tutto. «Ha segnato una svolta. E ora, alle porte, ci sono le Olimpiadi invernali. Mila Vai su Facebook

Il generale saluta Milano: Risolti i delitti più gravi; Sicurezza, generale Solazzo saluta Milano: 5.000 arresti, reati in calo; Città della Salute, lavori proseguono. Fontana: Quasi risolti problemi extracosti.

Il generale saluta Milano: "Risolti i delitti più gravi" - Lascia una città in cui la tendenza del numero dei reati denunciati punta verso il basso con statistiche ormai ... Si legge su ilgiorno.it

Sicurezza, generale Solazzo saluta Milano: "5.000 arresti, reati in calo" - Il comandante provinciale dei carabinieri traccia un bilancio dei 22 mesi nel capoluogo lombardo: 'Abbiamo risolti tutti i casi più gravi e tenuto la barra dritta'. Segnala adnkronos.com