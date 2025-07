Il Garante della privacy su Bova | Chi fa diventare virale contenuti privati commette un illecito

Guido Scorza, membro del collegio: “Fino a 10-20 milioni per le aziende che diffondono online materiale non autorizzato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Garante della privacy su Bova: “Chi fa diventare virale contenuti privati commette un illecito”

L’audio dei vocali di Raul Bova con una signorina (una sedicente influencer che lo ha tradito e li ha messi in vendita) rimbalzano ormai ovunque, vengono usati sui social per imitarlo e percularlo. Nessun attore o nessun amico è arrivato in suo soccorso per dif Vai su X

“Non riguarda solo la condivisione online di materiale privato: anche i repost sono illeciti”; Raoul Bova, l'assist (al miele) di Salvo Sottile: “Una barbarie da Far West”. E intanto Selvaggia asfalta Corona; Salvo Sottile difende Raoul Bova sul caso Martina Ceretti: Nessun attore è intervenuto in suo soccorso.