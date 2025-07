Il Ferragosto di Piantedosi a Prato

Ferragosto a Prato per Matteo Piantedosi. Il ministro dell'Interno ha scelto la città toscana per il consueto comitato per l'ordine e la sicurezza preceduto dal collegamento con le centrali operative sparse per l'Italia. L'evento cade in un capoluogo scosso. Attualmente il Comune è nelle mani di un commissario, Claudio Sammartino, dopo le dimissioni da sindaco di Ilaria Bugetti, indagata per corruzione dalla dda di Firenze. L'appuntamento è fissato in prefettura. Per Piantedosi sarà anche l'occasione per fare il punto sulle criticità della città legate alla sicurezza, l'immigrazione, il lavoro nero, la micro e la macro criminalità.

