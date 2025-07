Anche in queste calde giornate di luglio lo vediamo saltare come un grillo da una manifestazione all’altra. Il Dr Pierluigi Rossi deve aver trovato veramente la formula dell’energia. Medico Specialista in Scienza della Alimentazione – Specialista Igiene e Medicina Preventiva, Primo rettore della Fraternita dei Laici, il dr. Rossi riesce a valorizzare aspetti di questa cittĂ che altrimenti resterebbero all’angolo. La stessa terrazza della Fraternita dei Laici è diventata un punto culturale che valorizza tutta la bellezza rinnovata della scalinata. Lo abbiamo sentito, il dr. Rossi, nella serata con Valentino Mercati, il fondatore di Aboca presentare “La nuova scienza dell’alimentazione” riconfermando la sua visione futurista della medicina che non si ferma a canoni giĂ acquisiti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il dr. Rossi nuovo sindaco di Arezzo?