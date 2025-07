Da tempo sosteniamo che la scelta del Dollaro statunitense come bene rifugio – cioè quel fenomeno che vede il biglietto verde apprezzarsi sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male – sta vacillando, poiché questa valuta non offre più un’affidabile protezione dai ribassi. E’ quanto emerge dal Bond Bulletin settimanale a cura del team Global Fixed Income, Currency and Commodities Group di J.P. Morgan Asset Management che riesamina il Dollaro, sotto i riflettori per via delle continue tensioni commerciali a livello globale. Dollaro statunitense è ancora un bene rifugio?. Il quadro macroeconomico rimane complessivamente negativo per il Dollaro statunitense, poiché le sorti economiche degli Stati Uniti iniziano a convergere con quelle di altri Mercati Sviluppati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il Dollaro statunitense è ancora un bene rifugio?