Il diesse al lavoro Crocetti | Non è terminato il mercato del Tolentino

"Del mercato siamo estremamente soddisfatti, ma credo che prenderemo un paio di persone per definire ancora meglio l’organico". Giorgio Crocetti, diesse del Tolentino, fa il punto della situazione con la squadra che ha iniziato giovedì la preparazione per l’Eccellenza. Diversi i volti nuovi sia nei ragazzi over che nel pacchetto under, alcuni provenienti dal vivaio. Il Tolentino è chiamato a confermare quanto di buono mostrato nella scorsa stagione. È uscito il calendario dei test che attendono i cremisi, ci saranno pure incontri di spessore, come quello con la Recanatese, confermando la volontà della società di fare una preparazione di livello per la categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il diesse al lavoro. Crocetti: "Non è terminato il mercato del Tolentino»

