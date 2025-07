Il ddl sul femminicidio è una legge inutile che mette tutti d' accordo

Come sappiamo, recentemente le nostre istituzioni hanno deciso di affrontare “con coraggio” il problema della violenza di genere. Basandosi su dati gonfiati, per accontentare i desideri forcaioli il governo propone una legge sul femminicidio, che risulta non più un omicidio con delle aggravanti. 🔗 Leggi su Today.it

Perché il killer di Milano era in permesso? FdI: con la legge sul femminicidio mai più casi De Maria - Diventa un caso politico (e non solo criminale) la vicenda di Emanuele De Maria, il 35enne detenuto per femminicidio al carcere di Bollate, che durante il permesso di lavoro concessogli dal magistrato ha accoltellato a morte una donna, ha ridotto in fin di vita un uomo e alla fine si è ucciso gettandosi dal Duomo.

Meloni: Legge femminicidio riconosce specificità del reato - Roma, 7 mag. (askanews) - Una delle leggi sul tema violenza contro le donne "è all'esame del Parlamento: introduce nell'ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo" in cui si "riconosce che nella violenza contro le donne c'è una specificità e cioè che troppe donne muoiono semplicemente perché sono donne e non per altre ragioni.

Femminicidio, Schlein a Meloni “Facciamo una legge insieme, non possiamo assistere a questa strage quotidiana” - ROMA (ITALPRESS) – “ Martina Carbonaro aveva 14 anni, è stata ammazzata a sassate dal suo ex che poi l’ha nascosta in un armadio ad Afragola.

Il femminicidio entra nel codice penale come un reato autonomo. A ratificare la svolta è il Senato che approva il disegno di legge all'unanimità : 161 presenti, 161 sì e un applauso che scoppia in aula. Ora toccherà alla Camera l'approvazione definitiva, speran Vai su Facebook

Reato di femminicidio diverso da omicidio, legge, ergastolo | iO Donna - La legge, in sostanza, aggrava la pena per chi commette un femminicidio rispetto a chi commette un omicidio “semplice”, che come pena base prevede 21 anni di carcere. Lo riporta iodonna.it

Ddl Femminicidio al voto: incognite e polemiche di una legge-bandiera - Arriva al Senato (dopo due rinvii) mercoledì 16 luglio il ddl governativo che renderà il femminicidio un reato a sé stante rispetto all’omicidio volontario, una “fattispecie di reato”, si dice in ... Da 27esimaora.corriere.it