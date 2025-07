Il crossover perfetto per i rookie annullato da alexi hawley

Le dinamiche tra le serie televisive di successo spesso alimentano aspettative di crossover tra personaggi e universi narrativi. Recentemente, una dichiarazione ufficiale ha messo fine a ogni speranza di un evento congiunto tra due popolari produzioni trasmesse su ABC. Questo articolo analizza le motivazioni dietro questa decisione e il significato per i fan delle serie coinvolte. la posizione ufficiale sulla possibilità di crossover. Il produttore esecutivo di The Rookie, Alexi Hawley, ha chiarito che l'ipotesi di un collegamento diretto con 9-1-1 non rientra nei piani futuri della produzione.

