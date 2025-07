Il conto doppio di Catella | Dal Comune 69 milioni di danni

Nella memoria consegnata al gip l’immobiliarista per cui i pm chiedono i domiciliari ripercorre le tappe dell’affare Pirellino. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il conto doppio di Catella: "Dal Comune 69 milioni di danni”

In questa notizia si parla di: conto - doppio - catella - comune

Il conto doppio di Catella: Dal Comune 69 milioni di danni”; Inchiesta urbanistica Milano, i pm: «Conflitti d'interessi e 3,9 milioni in consulenze». Boeri in chat: «Ho scritto a Beppe, da amico ad amico»; Gli archistar in giuria e i vincitori del bando: la chat svela le amicizie.

Il conto doppio di Catella: "Dal Comune 69 milioni di danni” - Nella memoria consegnata al gip l’immobiliarista per cui i pm chiedono i domiciliari ripercorre le tappe dell’affare Pirellino ... Da milano.repubblica.it

Truffa al Comune. Dal conto dell’ente spariti 355mila euro. Arrestata ... - Bonifici a se stessa dal conto corrente del Comune nel quale lavorava come addetta alla Ragioneria. Da ilgiorno.it