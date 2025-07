Due città e un solo territorio da scoprire in bicicletta, pedalando tra Gorizia e Nova Gorica scelte “in tandem“ come Capitale Europea della Cultura 2025. Sono tanti gli itinerari che attraversano il Friuli, scelto per ospitare la decima edizione dell’Oscar del cicloturismo presieduta da Ludovica Casellati che si è svolta a Trieste, vincitrice lo scorso anno con la ciclovia Pedemontana, un percorso di 180 km da Sacile fino Gorizia - Nova Gorica (Slovenia), passando per Maniago, Gemona e Cividale. Un viaggio alla scoperta delle Dolomiti Friulane patrimonio Unesco, la riserva naturale del Cornino, città medievali come Gemona e Pinzano al Tagliamento, le vestigia longobarde di Cividale del Friuli sito Unesco, le pregiate aree vitivinicole della DOC Grave, Colli Orientali del Friuli, Isonzo e Collio e ben sette dei tredici presidi Slow Food della Regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il confine delle emozioni. Tra Italia e Slovenia costeggiando l’Isonzo