Il concerto di Gigi D' Alessio domina la serata Quarto Grado senza rivali col boom Garlasco

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del concerto-evento Gigi, uno come te con Gigi D'Alessio conquistare una media di 1.942.000 spettatori pari al 17.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la replica della serie Vanina - Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi sigla invece una media di 1.132.000 teste con uno share del 10.0%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero - con gli sviluppi sul caso di Garlasco e di Liliana Resinovich - ha totalizzato una media di.000 teste (10.7%) pari a una media di 1.075.000 spettatori, secondo programma piĂą visto in prime time in percentuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il concerto di Gigi D'Alessio domina la serata. Quarto Grado senza rivali col boom Garlasco

In questa notizia si parla di: gigi - concerto - serata - garlasco

Max Pezzali, concerto allo stadio Maradona nel 2026: siparietto con Gigi D’Alessio e info sui biglietti – VIDEO - Annunciata la data del super concerto del cantante pavese nel 2026 allo stadio Diego Armando Maradona.

Gigi D'Agostino in concerto alla Villa Bellini - Gigi D’Agostino è pronto a tornare sul palco per emozionare generazioni intere con il suo inconfondibile sound.

“Non si sentiva nulla, Gigi D’Alessio fai le prove bene la prossima volta”: la rabbia dei fan dopo il concerto a Napoli (ma i problemi d’acustica ci sono sempre) - Per gli addicted dei concerti non è una novità , l’acustica allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli non è il massimo, soprattutto se si comprano i biglietti in alcuni settori laterali della tribuna Posillipo e dei Distinti.

Stasera, 25 luglio, Rai 1 trasmette il concerto evento “Gigi, uno come – ancora insieme”. Sul palco, oltre a Gigi D’Alessio, ci saranno nomi illustri come Elodie, Alessandra Amoroso e LDA, il figlio del cantante. Questo spettacolo non è solo un concerto, ma un v Vai su Facebook

Stasera in tv (25 luglio): Nuzzi indaga su Garlasco (e chiude), per Gigi D’Alessio show d'addio alla Rai; Gigi D'Alessio, il concerto stasera 24 giugno su Canale 5: gli ospiti; 'Gigi - Uno come te', D'Alessio re di Napoli su Rai 1: chi canta, scaletta e il duetto segretissimo.

Gigi uno come te - L'emozione continua: stasera su Rai1, il concerto evento di Gigi D'Alessio - Torna lo show estivo con Gigi D'Alessio dal cuore di Napoli, oggi, venerdì 25 luglio 2025, in prima serata su Rai1 ... Secondo comingsoon.it

Gigi Uno come te – L’emozione continua, il cast: cantanti e ospiti del concerto di D’Alessio su Rai 1 (replica) - L'emozione continua, il cast: cantanti e ospiti del concerto di D'Alessio su Rai 1 (replica), replica 25 luglio 2025 ... Da tpi.it