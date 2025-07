Il Comune di Genova si schiera con i portuali contro il traffico di armi destinate a Israele | Siamo contro tutte le guerre

“Il Comune di Genova è contro la guerra, contro tutte le guerre, compresa quella (a Gaza) verso la quale sarebbe diretta la nave che oggi contestate”. Così Emilio Robotti, assessore ai Rapporti sindacali della giunta Salis, ha preso la parola davanti al Collettivo autonomo lavoratori portuali, all’ Unione Sindacale di Base e ai manifestanti che si erano radunati in presidio a palazzo Tursi per chiedere un deciso cambio di passo rispetto all’indifferenza mostrata dalla giunta precedente. “Siamo disponibili a farci portavoce in tutte le sedi competenti delle istanze portate avanti dai lavoratori portuali e dalle associazioni pacifiste e nonviolente – ha aggiunto l’assessore – per vigilare sul traffico di armi dal porto nel rispetto della legge 18590, che vieta il transito verso paesi in guerra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Comune di Genova si schiera con i portuali contro il traffico di armi destinate a Israele: “Siamo contro tutte le guerre”

In questa notizia si parla di: tutte - comune - genova - portuali

Il comune pronto a costituirsi parte civile: «Certi atti è come se fossero stati compiuti contro tutte le donne di Piacenza» - «È un momento difficile per Piacenza, scossa dalla notizia dell’arresto di un medico che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per i malati, per i colleghi e i collaboratori, per la sanità del nostro territorio e per tutta la comunità piacentina.

"Il Comune ha eliminato tutte le agevolazioni per i veicoli elettrici, scelta contradditoria" - Scrive Fabrizio: "Desidero esprimere il mio disappunto, sicuramente condiviso da tanti altri automobilisti che viaggiano in elettrico, per la recente decisione del Comune di Cesena di eliminare, a partire dal 1° marzo 2025, tutte le agevolazioni previste per i veicoli elettrici.

Favori in Comune, cadono quasi tutte le accuse. Processo va avanti per ex sindaco e altri 10 - Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per i reati di abuso d’ufficio, falso ideologico in atto pubblico e violazione del testo unico d’edilizia.

Genova, il Comune al fianco dei portuali: «Contro tutte le guerre e per la legalità nei traffici portuali» https://genovaquotidiana.com/2025/07/24/genova-il-comune-al-fianco-dei-portuali-contro-tutte-le-guerre-e-per-la-legalita-nei-traffici-portuali/… Vai su X

La mattina del 25 luglio portuali in presidio davanti la sede del Comune di Genova: "Il nostro porto deve essere dichiarato off limits per le navi dirette o provenienti da Israele, affiancandoci in questa battaglia di pace e di civiltà contro il genocidio in Palestina, c Vai su Facebook

Genova, il Comune al fianco dei portuali: «Contro tutte le guerre e per la legalità nei traffici portuali»; Il Comune di Genova contro la guerra: Al fianco dei lavoratori portuali; Portuali Calp e Usb, presidio davanti al Comune di Genova contro le armi a Israele e incontro con l'assessore Robotti.

Portuali Calp e Usb, presidio davanti al Comune di Genova contro le armi a Israele e incontro con l'assessore Robotti - Un presidio organizzato dai portuali del Calp e dal sindacato Usb, davanti a Palazzo Tursi per chiedere al Comune di Genova una posizione “seria e netta nel fermare i traffici di armi e nel considerar ... Come scrive genova.repubblica.it

Il Comune di Genova contro la guerra: "Al fianco dei lavoratori portuali" - L'assessore Robotti, durante un incontro con i rappresentanti dell'Usb Porto di Genova, ribadisce: "Siamo disponibili a un'interlocuzione per farci portavoce in tutte le sedi istituzionali con azioni ... Riporta genovatoday.it