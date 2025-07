Il codice della strada ha salvato delle vite

Caro direttore Feltri, ricordo quando Matteo Salvini introdusse a fine 2024 il nuovo Codice della Strada, e immediate scoppiarono le polemiche: troppe multe, regole affrettate, attacchi trasversali. Eppure oggi emergono dati incoraggianti: meno incidenti, meno feriti, meno morti. Ho visto i post social del ministro stesso. Quindi mi chiedo: spesso ciò che viene contestato alla fine risulta utile per la collettività ? Succede anche con le medicine: inizialmente le respingiamo, ma sono le uniche che curano. Lei cosa ne pensa, direttore? Caterina Scopelliti Cara Caterina, hai centrato il punto: non è mica rivoluzionario scoprire che le regole, se applicate con rigore, migliorano il comportamento collettivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il codice della strada ha salvato delle vite

