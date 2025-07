Il co-creatore di The Sandman commenta la possibilità di una terza stagione

The Sandman è giunto al termine, il finale della seconda stagione offre una conclusione decisamente definitiva alla storia. Morfeo sarĂ anche morto, ma Sogno degli Eterni continua, e il co-creatore Allan Heinberg non esclude del tutto la possibilitĂ di una terza stagione. Con il suo regno in pericolo di distruzione per mano delle Parche, alias le Furie, alias le Eumenidi, Morfeo decide infine di dare la vita per salvare il Sogno, con la Morte che afferra la mano del fratello in un lampo di luce. Quando Daniel Hall, il primo bambino concepito nelle Terre del Sogno, raggiunge l’etĂ adulta per ricoprire il ruolo di nuovo Signore del Sogno, scopriamo che il personaggio è interpretato da Jacob Anderson ( Il Trono di Spade, Intervista col Vampiro). 🔗 Leggi su Cinefilos.it