C’è un colore che è tornato in città per l ‘estate 2025, ed è il chocolate brown. Una tonalità intensa e corposa, già amatissima nei mesi invernali per accessori in pelle e stivali in suede, che ora rinasce in versioni più leggere e sensuali, con un’energia quasi caramellata. Il chocolate brown è tornato in trend per quest’estate 2025: un po’ retrò un po’ Y2K. Questa nuova declinazione estiva ha poco a che fare con il classicismo austero del marrone invernale. Il “molten mocha” di oggi si lascia contaminare da stampe animalier, tessuti traslucidi, tagli ariosi e dettagli anni ’70. Lo scelgono star come Bella Hadid e Sofia Richie, ma anche moltissime creator di stile sui social, che lo reinterpretano come un’alternativa sofisticata ai soliti pastello o al bianco optical. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il chocolate brown d'estate? Assolutamente sì per questa stagione