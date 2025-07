Il caso Jain come vivere dieci anni da ambasciatore di Stati inesistenti | senza nomina e senza vergogna Arrestato

India, in una palazzina anonima di Ghaziabad, periferia urbana di Nuova Delhi, si trovava una delle ambasciate più improbabili della storia diplomatica contemporanea. Il “rappresentante” non era un diplomatico, né un funzionario di carriera, ma un uomo con una fervida immaginazione. Harshvardhan Jain, 47 anni, arrestato dalla task force dell’ Uttar Pradesh con l’accusa di aver gestito per anni una missione diplomatica del tutto fittizia. Il finto ambasciatore di Paesi immaginari. I Paesi che affermava di rappresentare non compaiono su alcun atlante: «Seborga», «Poulvia» e « Lodonia ». Entità tanto fantasiose quanto redditizie, almeno per il sedicente ambasciatore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il caso Jain, come vivere dieci anni da ambasciatore di Stati inesistenti: senza nomina e senza vergogna. Arrestato

