Il caso Epstein affonda Trump consenso giù di 9 punti nei sondaggi

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta registrando alcuni dei più bassi indici di gradimento del suo mandato, con la percentuale del suo consenso che cala di oltre 9 punti, anche a causa della gestione del caso Epstein. Lo riporta The Hill, citando il rapporto del Decision desk HQ, sito web americano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il caso Epstein affonda Trump, consenso giù di 9 punti nei sondaggi

In questa notizia si parla di: trump - consenso - punti - caso

Netanyahu tira dritto e ignora Trump: la guerra all’Iran continua anche senza il consenso Usa - Benjamin Netanyahu tira dritto per la sua strada. Infischiandosene di cosa fanno i suoi alleati, a partire da Donald Trump.

Da Nigel Farage a Donald Trump, quel consenso popolare che incassa a destra i vari fallimenti della sinistra - Non importa analizzare troppo le scelte di Trump o di Farage, quel che conta è capire perché due leader “di destra” su temi legati al lavoro e ai salari incrociano un elettorato che un tempo avrebbe votato a sinistra I sondaggi dicono che Nigel Farage stia volando e se si votasse oggi sarebbe

Buongiorno da Agorà Estate. Dazi al 15%, Trump-Europa vicini a un'intesa. Inchieste e giustizia: è scontro tra i partiti. L'overtourism arriva anche in montagna. Commenta qui la puntata. #AgoraEstate #AgoraRai. . Vai su Facebook

Epstein, migranti, inflazione: così Trump perde consenso, il report; Il consenso che s’inceppa: il 55 % degli americani boccia Trump; Trump e l’invio di truppe federali in California: un punto di non ritorno per la democrazia americana.

Trump ha un problema con South Park: Epstein non è solo un caso politico, ma culturale - L'attacco ironico dello show mostra come Trump stia perdendo il controllo della narrativa sul caso Epstein, ponendolo al centro della cultura pop e ... Secondo msn.com

Caso Epstein, Musk contro Trump: «Pubblicate i file come promesso». I malumori dei Maga, i consensi in calo e la "bomba" pronta a esplodere - Quella che per anni era stata l'arma retorica più potente contro il «deep state» democratico, il caso Epstein, sta ora diventando una fonte di imbarazzo e ... Lo riporta msn.com