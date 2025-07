Il caso Di Carlo e il silenzio delle femministe | uccise una prostituta condannato a soli 14 anni

Yirelis Pena Santana era una prostituta straniera. Sandro di Carlo, l’uomo che la uccise a coltellate, si è preso solo 14 anni per il suo omicidio. Con una sentenza che sta giĂ suscitando polemiche ma che non ha visto l’indignazione di femministe e nemiche del Patriarcato. U n silenzio che parla. Il caso Di Carlo. Si è concluso il processo per l’omicidio di Yirelis Peña Santana, la 34enne uccisa lo scorso anno nella sua abitazione a Cassino. Leggi anche La Procura fa appello contro la condanna di Filippo Turetta: «Riconoscere le aggravanti di crudeltĂ e stalking». Sandro Di Carlo, 26 anni, è stato condannato a 14 anni di carcere  dalla Corte d’Assise di Cassino, che ha riconosciuto una parziale incapacitĂ di intendere e di volere al momento del delitto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

