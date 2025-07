Il Cardinale Bagnasco a Trentola Ducenta | le tappe della celebrazione

Tempo di lettura: 3 minuti Un momento di profonda spiritualitĂ e solennitĂ attende la comunitĂ di Trentola Ducenta. Mercoledì 27 agosto, la cittĂ accoglierĂ il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, in occasione delle celebrazioni per il VII centenario della devozione a San Giorgio Martire. L’evento, sostenuto dalla Diocesi di Aversa, è stato promosso dal Comitato Festeggiamenti guidato da don Giuseppe Marino, con il patrocinio del Comune. Un’intera cittĂ in festa. Le celebrazioni prenderanno il via nel pomeriggio, alle ore 17:00, quando le note del gruppo bandistico “P.V.E. della CittĂ di Aversa” attraverseranno le principali vie del paese, offrendo un’atmosfera festosa e solenne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Cardinale Bagnasco a Trentola Ducenta: le tappe della celebrazione

