Il canto del cigno di Matteo Ricci alla festa dei mille problemi tra nostalgici di Berlinguer e haters di Bocchino

La serata del riscatto e dell’orgoglio ritrovato, si è trasformata in un malinconico canto del cigno. Sul prato del Campo di Marte di Baia Flaminia, storica sede dei festival pesaresi dell’Unità, si è svolta la cena dei mille, organizzata dal Pd locale per sostenere Matteo Ricci. Doveva essere la risposta alla convention di Francesco Acquaroli che, mercoledì scorso, ha richiamato 2500 persone nella splendida cornice dell’anfiteatro del Parco Miralfiore. Ne è scaturito un incontro decisamente sottotono che, probabilmente, ha segnato il tramonto definitivo di Matteo Ricci. Si notavano più gli assenti o i presenti?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il canto del cigno di Matteo Ricci alla festa dei “mille” problemi, tra nostalgici di Berlinguer e “haters” di Bocchino

