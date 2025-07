Il Campidoglio dà il via libera allo studentato privato a partire da 600 euro Le proteste | Suite a prezzo pieno

Passa in Campidoglio la delibera per la maxi-riqualificazione degli ex Mercati generali a Ostiense: 90mila metri quadri di superficie, 2.056 posti letto, 544 dei quali a canone calmierato. Un piano del gruppo imprenditoriale Lamaro-Toti e dal fondo statunitense Hines, che investirĂ 380 milioni per un'opera definita di "interesse pubblico", ma che, conti alla mano, produrrĂ utili per oltre un miliardo di euro nell'arco dei 60 anni di concessione. E proprio qui sta il nodo. "Con 32 milioni di incassi l'anno, il privato rientra dell'investimento in meno di vent'anni, poi ci sono altri 40 anni di rendita", ha denunciato in Aula dall'opposizione il capogruppo di Fdi Giovanni Quarzo.

Lì dove c'era lo stabilimento Mira Lanza nascerà uno studentato.

Roma, sì alla riqualificazione degli ex Mercati generali: studentato, piazze, verde. Ma l'opposizione attacca - Progetto da 380 milioni di euro con la partecipazione dell'americana Hines (con sede nel Delaware) Passa in consiglio comunale il progetto per il campus degli ex Mercati generali al quartiere Ostiense ... msn.com scrive