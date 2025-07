Il calendario ’accoppiato’ è una chimera Fabo-La T Gema sovrapposizione difficile

L’amministrazione comunale di Montecatini Terme lo ha ribadito per bocca dell’assessore allo sport Marco Silvestri: da quando il PalaTerme riaprirà le porte alla palla a spicchi Fabo Herons Montecatini e La T Tecnica Gema Montecatini dovranno studiare ogni soluzione possibile per giocare le loro gare casalinghe nello stesso fine settimana, verosimilmente una il sabato e una la domenica, in modo da lasciare il rinnovato palazzetto di via Cimabue disponibile almeno due weekend al mese per accogliere eventi. Una soluzione auspicata più volte dalla giunta Del Rosso, la quale è uscita ufficialmente allo scoperto settimana scorsa con una comunicazione scritta fatta pervenire alle segreterie di Herons e La T Gema. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il calendario ’accoppiato’ è una chimera. Fabo-La T Gema, sovrapposizione difficile

