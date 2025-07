Il ’boschetto’ dello spaccio | L’abisso per i nostri figli Inghiottiti fin da ragazzini

di Alma Martina Poggi "Sessantacinque ettari di infinito, più di sessanta campi da calcio di superficie, infestati dallo spaccio e da una Babele di persone in arrivo da tutta Italia per trovare roba buona, di qualsiasi tipo e a poco prezzo". Così scrive Micaela Palmieri, giornalista professionista, al primo capitolo di quello che, da inchiesta sulla più grande zona di spaccio a cielo aperto d’Italia, è divenuto poi il suo secondo libro. Ma esattamente così, oggi, stando alle numerose testimonianze che abbiamo raccolto sul posto, potremmo scrivere anche noi. Non ci troviamo "a poche fermate di metropolitana dai grattacieli di Milano", ma a una manciata di minuti dal centro commerciale Le Terrazze di via Fontevivo alla Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

