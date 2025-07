Vichi Ho quello che cerchi” sussurrò Gino. Finirono la pasta e mangiarono dei pezzi di pollo con le patate, come tutti gli altri. Poi la lunga fila di detenuti si avviò nel corridoio, chiacchierando e ridendo. Qualcuno tornò in cella per farsi un caffè, altri andarono in cortile a fumare una sigaretta. Fiore e Gino uscirono in cortile e si misero in un angolo seduti sopra uno scalino di cemento, non troppo lontani dagli altri. Quando Fiore finì di arrotolare la sigaretta, di tabacco nella cartina ne era rimasto molto poco, ma accese lo stesso. Fece un bel tiro e soffiò il fumo contro le nuvole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Il Bobo che cerchi sta a Rovezzano". E Fiore fece un tiro con la sigaretta