il barocco protagonista

Quando si parla di Johann Sebastian Bach i musicisti sono tutti coesi nell’includerlo tra i più grandi compositori che la musica abbia mai avuto nella storia. Se, in effetti, si guarda alla sua vastissima produzione non si può certo nascondere che egli abbia raggiunto i vertici in tutti i generi che toccava (e li ha toccati tutti tranne il melodramma). Meno noto, però, è che il genio di Eisenach non godesse in vita di una grande fama, tanto che la sua musica, dopo la sua morte, cadde nell’oblio per quasi un secolo. È, inoltre, poco noto che Bach avesse dei miti musicali, uno era Dietrich Buxtehude, grande organista tedesco, e l’altro era Antonio Vivaldi le cui opere furono profondamente analizzate dal Kantor e anche trascritte per clavicembalo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

