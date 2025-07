Il bagno di un bar come ' base' per la cocaina poi lo spaccio nelle vie del centro | 20enne arrestato

Nel pomeriggio del 24 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fidenza hanno arrestato un 20enne straniero, ritenuto, a seguito di necessari accertamenti e verifiche, il presunto responsabile di detenzione e spaccio di cocaina.¬†Tutto √® iniziato qualche giorno prima, quando. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: cocaina - spaccio - 20enne - arrestato

