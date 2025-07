Il 25 aprile della tartaruga Elly | la liberazione della testuggine dedicata alla Schlein dalle nipotine video

Una cerimonia commovente, a leggere le cronache dei giornali locali. Emozione, brividi, fiato sospeso, fino a quando la tartaruga Elly, rimasta imbrigliata in reti da pesca, non si è allontanata dalla riva prendendo la via del mare aperto. Applauso. A lei e alla Schlein, che ha prestato il nome di battesimo alla testuggine marina grazie all’iniziativa delle nipotine della segretaria del Pd. Ieri mattina, alle 5.30, sulla spiaggia libera del Marano di Riccione, davanti a centinaia di persone, la “liberazione”, quella che per scherzare si può definire il 25 Aprile della tartaruga Elly. Il chelonide era stata curata per diversi mesi dal Centro di recupero della Fondazione Cetacea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il “25 aprile” della tartaruga Elly: la “liberazione” della testuggine dedicata alla Schlein dalle nipotine (video)

In questa notizia si parla di: aprile - tartaruga - elly - liberazione

Riccione Welcome. Pianovus · A Thousand Years. La tartaruga Elly è tornata a casa! Giovedì 24 luglio 2025, alle ore 5.30, sulla spiaggia libera del Marano abbiamo assistito a un momento emozionante: la liberazione in mare di una tartaruga Caretta care Vai su Facebook

Riccione, in 100 per la liberazione della tartaruga Elly in omaggio a Schlein – Foto e Video - Elly, la tartaruga marina simbolicamente adottata dalle nipoti della segretaria del Partito democratico Elly Schlein, è tornata in mare questa mattina ... Da chiamamicitta.it

La tartaruga Elly torna in libertà, omaggio a Schlein - Tornerà in libertà, in mare aperto, giovedì la tartaruga Elly, che sarà liberata dalla Fondazione Cetacea che l'ha avuta in cura nel centro di recupero dopo che era stata accidentalmente catturata da ... Lo riporta msn.com