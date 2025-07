If I could start again – Addio a Hulk Hogan

Un commiato laico per chi crede nei miti perché sa che la realtà , da sola, non basta C’è un momento, preciso e crudele, in cui anche i miti sembrano cedere alla carne. Un pomeriggio come tanti, in cui la notizia arriva asciutta, lineare, persino banale: “È morto Hulk Hogan” Tre parole che inchiodano il tempo. Perché con lui non se ne va solo un wrestler. Se ne va la porzione più infantile e dunque più potente del nostro immaginario collettivo. Hogan è stato una costruzione. Una perfetta invenzione. Ma vera. Non per le vittorie sul ring. Quelle erano parte del copione. Vera per l’impatto che ha avuto sulla struttura psichica di milioni di persone cresciute nei decenni dell’eccesso e del disincanto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - If I could start again – Addio a Hulk Hogan

Addio a #HulkHogan: si è spento in #Florida all’età di 71 anni la leggenda del #wrestling. Personaggio popolare e star della tv, si schierò con #Trump e fu l’ospite d’onore dell’ultima convention repubblicana. #Tg1 Laura Pepe Vai su Facebook

