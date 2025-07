Ieri 380 incendi in Sicilia Schifani | Vicino a cittadini e grato a operatori e volontari

Nella giornata di ieri sono stati registrati 380 eventi, grandi e piccoli, in quasi tutta l'Isola: i più gravi a Niscemi, in provincia di Caltanissetta; nel Trapanese, dove i roghi hanno interessato le zone di Monte Cofano, Custonaci, Makari, San Vito Lo Capo, Riserva naturale orientata dello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Scoppia il gran caldo al Sud, incendi in Calabria e Sicilia - AGI - La domenica di gran caldo nel Sud Italia ha favorito una serie di incendi che sono divampati in Sicilia, e in Calabria.

Meteo, arriva il torrido caldo africano: incendi in Calabria e in Sicilia - Stando alle previsioni dei prossimi giorni, il rovente caldo africano colpirà tutta l’Italia, dove si toccheranno picchi di 37 gradi.

Incendi Sicilia 2023: al via il bando per i contributi ai privati danneggiati - ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicato l’avviso per l’accesso ai fondi da 1,7 milioni di euro È stato pubblicato sul sito di Irfis-FinSicilia il nuovo avviso pubblico rivolto ai privati danneggiati dagli incendi che hanno colpito le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani a partire dal 23 luglio 2023.

