La diga montata in tempi record ha impedito che la macchia di idrocarburi comparsa venerdì sera in Arno si espandesse lungo il corso del fiume. Un intervento urgente e coordinato che ha coinvolto la Protezione Civile di Palazzo Vecchio, i vigili del fuoco, la Regione Toscana e tutti gli enti preposti alle verifiche ambientali. È stata questa la risposta immediata all’ emergenza che si è manifestata tra il ponte da Verrazzano e il ponte San Niccolò, dove è stata individuata una chiazza oleosa che si stima possa essere stata provocata da circa mille litri di idrocarburi. L’azione rapida di contenimento ha evitato il peggio, ma resta ora da capire con precisione l’origine dello sversamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Idrocarburi in Arno. Diga ferma la macchia. È caccia al fiorentino che ha inquinato

