Icardi ha un mini-pene presto ve lo mostrerò | la modella Natacha Rey contro l’ex attaccante dell’Inter Lui replica | Non giocate con me o vi metto alla gogna

Non c’è pace per Mauro Icardi. Nei giorni scorsi si erano susseguite diverse voci su una presunta (passata) frequentazione tra l’attaccante ex Inter e la modella uruguaiana, Natasha Rey. I l calciatore non ha scelto la via del silenzio, tutt’altro. Ha risposto al chiacchiericcio, negando fermamente ogni ipotesi di relazione con Rey. “Questa sarebbe la mia presunta ‘amante’ o colei a cui mando messaggi??? Hahahahahahahahah. Che strano. perché non ho mai accettato i suoi messaggi e lei mi ha mandato dei video gratis nuda. Poco credibile”, ha esordito Icardi. “Smettete di inventare, smettete di mentire, smettete di cercare notorietà a mie spese o infangando la mia compagna (la cantante argentina China Suarez, ndr), smettete di parlare a vanvera perché, come sempre e come sempre, ho le prove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Icardi ha un mini-pene, presto ve lo mostrerò”: la modella Natacha Rey contro l’ex attaccante dell’Inter. Lui replica: “Non giocate con me o vi metto alla gogna”

Mauro Icardi denuncia Wanda Nara per revenge porn: «Diffonde miei video nudo. E la modella Natasha Rey lo avverte: «Basta mandarmi foto» - Le grane sentimentali per Mauro Icardi sembrano non avere mai fine. L’ex bomber dell’Inter, oggi capitano del Galatasaray in Turchia, avrebbe dato mandato ai suoi legali italiani di «avviare tutte le azioni penali necessarie» contro una presunta «grave condotta di revenge porn » subita dalla ormai ex moglie Wanda Nara.

