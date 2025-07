Ibiza infarto in traghetto turista muore a 36 anni Soccorsa troppo tardi

L’infarto dopo il traghetto da Formentera a Ibiza, i soccorsi non immediati e la morte dopo cinque giorni di agonia. Le ultime ore di ferie si sono trasformate negli ultimi attimi di vita per Francesca Arrazzi, 36enne che stava trascorrendo le vacanze con le amiche. La tragedia, dai contorni ancora da chiarire, si consuma sabato 19 luglio: la giovane bresciana, dipendente di banca, si trova a Ibiza e sta per rientrare in Italia. Mancano pochi minuti alle sei quando Francesca si accascia al suolo. Subito parte l’allarme ma nonostante l’ospedale Can Misses sia distante solo un paio di chilometri dal porto l’ambulanza arriva dopo minuti interminabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ibiza, infarto in traghetto turista muore a 36 anni. "Soccorsa troppo tardi"

In questa notizia si parla di: ibiza - infarto - traghetto - turista

