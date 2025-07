Iannone frena tardi e ne fa cadere sei tre in ospedale! Petrucci | Non mi parli

Al via di Gara-1 del GP d'Ungheria l'abruzzese sbaglia alla prima curva e se la cava con una doppia Long Lap Penalty, poi si giustifica sui canali ufficiali: "Mi si è scomposta la moto e non sono riuscito a fermarmi. Ci tengo a scusarmi con tutti i piloti e team coinvolti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Iannone frena tardi e ne fa cadere sei, tre in ospedale! Petrucci: "Non mi parli..."

SBK, Iannone: "Balaton pericolosa? Se vuoi puoi restare a casa sul divano" - SBK: "La MotoGP ha più sicurezza, ma a me il circuito è piaciuto. Riporta gpone.com