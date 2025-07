IA Cina propone di creare un ente internazionale sulla governance

Roma, 26 lug. (askanews) – La Cina ha lanciato la proposta di creare una nuova organizzazione internazionale per il coordinamento delle politiche sull’intelligenza artificiale, nell’ambito dell’accesa concorrenza che si è aperta su questo fronte in particolare con gli Stati Uniti. L’occasione è stata la conferenza internazionale sulla IA organizzata a Shanghai, dove il regime cinese ha invitato oltre 40 tre paesi e organizzazioni internazionali e in cui rappresentato un piano in 13 punti. Secondo il Financial Times propone la creazione di due nuovi meccanismi di dialogo internazionale, uno sotto l’egida dell’Onu, mentre l’altro sarebbe un quadro sulle regole per la governance. 🔗 Leggi su Ildenaro.it