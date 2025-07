I vigili in borghese per multare chi non raccoglie i bisogni del cane

Vigili in borghese tra le vie della città per multare i padroni dei cani che non raccolgono i loro bisogni.É l'iniziativa del Comune di Verbania, dove gli agenti della polizia locale da diverse settimane hanno dato il via al pattugliamento in borghese delle vie cittadine.Obiettivo dei controlli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Da novaratoday.it