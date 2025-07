anticipazioni sulla stagione 37 de i simpsons: il nuovo episodio di halloween. Le produzioni della celebre serie animata continuano a sorprendere i fan con nuove storyline che affrontano temi controversi e momenti di forte impatto emotivo. Dopo la polemica generata dalla morte di Marge Simpson nella stagione 36, gli autori annunciano un ulteriore sviluppo che potrebbe scuotere ancora di più l’immaginario degli spettatori. In questo articolo si analizzano le anticipazioni riguardanti il prossimo episodio della stagione 37, in particolare il segmento dedicato al tradizionale appuntamento di Halloween, il “Treehouse of Horror”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I simpsons annunciano la prossima morte controversa di un personaggio dopo marge