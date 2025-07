I segreti di Alabuga | Mosca svela la super fabbrica di droni | ci lavorano in migliaia anche ragazzini

Roma, 26 luglio 2025 - Mosca presenta al mondo il sito di Alabuga, cuore pulsante della produzione di droni d’attacco Shahed, di progettazione iraniana. Una dimostrazione di forza che si inserisce nell’escalation del conflitto in Ucraina e che rivela la potenza dell’arsenale russo. Alabuga: capitale dei droni kamikaze. "Non hai il diritto di avere paura”, replica Shagivaleevn quando l’intervistatore gli fa notare che avrebbe potuto trovarsi di fronte a qualche domanda scomoda. Cita, dice un eroe sovietico della Seconda Guerra Mondiale. E di paura, effettivamente, non ne ha nemmeno l’ombra. Timur Shagivaleevn è in piedi, nel cuore pulsante della fabbrica, il suo gioiello da miliardi di euro, perfettamente consapevole di essere al comando della principale fabbrica di droni della Federazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I segreti di Alabuga: Mosca svela la super fabbrica di droni: ci lavorano in migliaia (anche ragazzini)

In questa notizia si parla di: droni - alabuga - mosca - segreti

I segreti di Alabuga: Mosca svela la super fabbrica di droni: ci lavorano in migliaia (anche ragazzini); Secondo documenti segreti la Russia sarebbe vicina a una produzione in massa di droni; Droni iraniani, il documento segreto di Kiev: «Componenti europei negli Shahed usati dalla Russia».

I segreti di Alabuga: Mosca svela la super fabbrica di droni: ci lavorano in migliaia (anche ragazzini) - La tv russa ha mandato in onda un documentario sul sito di produzione che sforna droni Shahed. Come scrive quotidiano.net

Mosca, nella notte abbattuti 33 droni ucraini sulla Russia - Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto o intercettato 33 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. Scrive ansa.it