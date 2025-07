I Rolex? Non è vero che c’è l’affido condiviso tra Totti e Ilary Blasi sono bloccati in cassetta di sicurezza | la rivelazione del settimanale Gente

La notizia aveva suscitato stupore e generato molte prese in giro. L’ affido condiviso dei quattro Rolex a Ilary Blasi e Francesco Totti deciso dal Tribunale Civile di Roma, uno dei tanti tasselli di un contenzioso ormai al centro della scena mediatica da quasi tre anni. Una rottura turbolenta, uno show mediatico ma per il settimanale “ Gente ” la verità rispetto alla sentenza sarebbe un’altra e non quella riportata da molti siti e giornali: “Non è vero che c’è l’affido condiviso, come hanno scritto erroneamente molti giornali. I Rolex rimangono in cassetta di sicurezza finché il giudice deciderà a chi appartengono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

